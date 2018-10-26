У цыган в России должны быть возможности получения нормального жилья и образования, чтобы места, где они живут, не становились криминальными, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

У цыган в России должны быть возможности получения нормального жилья и образования, чтобы места, где они живут, не становились криминальными, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.Глава государства отметил, что цыгане часто вовлекаются в криминальную деятельность, занимаются распространениям наркотиков, и "люди просто не хотят рядом проживать". Президент добавил, что это, в том числе, и проблема эффективности работы правоохранительных органов. Но, подчеркнул он, в любом случае следует действовать аккуратно и соблюдать интересы граждан.В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что к концу 2019 года в России появится специальный информационный центр для цыган. Здание площадью 6 тысяч квадратных метров позволит как вести работу, так и общаться "всей ассоциации цыган".Поднимался вопрос и строительства "псевдозамков" рядом с уникальными природными ландшафтами. Путин отметил, что в этом случае возникают вопросы не только к тем, кто их возвел, но и к тем, кто выдал разрешение на строительство.Телеканал "Россия 24" и 33Live.RuRu вели прямую трансляцию заседания Совета по межнациональным отношениям.