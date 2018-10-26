Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким актера Николая Караченцова.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким актера Николая Караченцова.Смерть народного артиста РСФСР глава государства назвал невосполнимой утратой, передает РИА Новости. Путин подчеркнул, что Караченцов был выдающимся артистом, ярким, неординарным, обладающим силой духа и стойкостью.Николай Караченцов скончался в Москве утром 26 октября от остановки сердца.