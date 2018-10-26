Новое транспортное средство будет развивать скорость до 200 километров в час.

Российские инженеры успешно испытали прототип летающего такси. Новое транспортное средство будет развивать скорость до 200 километров в час. Полностью завершить разработку планируется к 2020 году.Аппарат создан исследователями из Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета "Московский институт стали и сплавов" (НИТУ МИСиС)."Корпус [аэротакси] изготовлен из полимерных материалов, оси – из стали, питание осуществляется от литиевых батарей. Вес прототипа — порядка 60 килограммов, а скорость – порядка 200 километров в час. Аппарат управляется дистанционно", – рассказывает руководитель производственного отдела "Кинетики" Павел Косятов.Летательный аппарат взлетает вертикально, как вертолёт. Затем он разгоняется, меняет ориентацию винтов относительно корпуса и летит как винтовой самолёт. Перед посадкой те же действия производятся в обратном порядке."Непосредственно взлёт, поддержание в воздухе и перемещение аппарата осуществляется за счёт четырёх "крыльев" – парных винтов, закреплённых на подвижных осях. Это эффект Бартини, названный в честь итальянского авиаконструктора", – объясняет Косятов.Специалисты начали собирать аппарат в марте 2018 года. В мае начались испытания. Прототип аэротакси продемонстрировал прекрасную управляемость и манёвренность."Центр прототипирования высокой сложности "Кинетика"<…> был открыт в 2017 году. Это высокотехнологичная площадка, не имеющая аналогов не только в России, но и за рубежом. Благодаря талантливым инженерам и уникальному оборудованию на сегодняшний день в университете можно реализовать полный цикл производства прототипов по заказу наших бизнес-партнёров. Разработки уникальны и предвосхищают ожидания заказчиков", – заявила ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других летающих такси, как находящихся в стадии разработки, так и уже поднявшихся в воздух. Говорили мы и о летающих мотоциклах.