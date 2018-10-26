Найдено научное объяснение провалам памяти после особо
бурных алкогольных возлияний. Для этого
ученым пришлось напоить мушек-дрозофил.
Найдено научное объяснение провалам памяти после особо
бурных алкогольных возлияний. Для этого
ученым пришлось напоить мушек-дрозофил.
Оказалось, все дело в генах. Спирт, как выяснилось, меняет
их работу. Исследование проводили американские ученые из Брауновского
университета.
Эксперимент проводился на обычных мушках-дрозофилах. В их
геном встроили специальные участки ДНК, которые позволяли считывать информацию
о каких-либо изменениях в генах и поведении насекомых при виде или запахе алкоголя.
У плодовых мушек сигналы, вовлеченные в формирование воспоминаний, связанных с
получением вознаграждения либо наказания, почти такие же, как и у людей.
Исследователи выяснили, что после употреблении большого
количества алкоголя на первом плане всегда остаются приятные воспоминания, а негативные
последствия забываются. Этот механизм, действующий на молекулярном уровне,
является одной из причин формирования зависимости.
Как выяснилось, спирт меняет работу гена Dop2R (ответственного
за распознавание дофамина, который, в свою очередь, отвечает за хорошее
настроение) в нейронах памяти дрозофил. Алкоголь заставляет клетки
"переключаться" на другую версию гена. Это, как считают ученые, и
нарушает работу центра памяти.
При этом версия гена, на который "переключается"
клетка, напрямую зависит от того, какое количество алкоголя употреблено. Бокал
вина нарушает их работу примерно на час. Если же выпить втрое больше, работа
будет подорвана на протяжении суток, пишет издание Neuron.