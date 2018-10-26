Найдено научное объяснение провалам памяти после особо бурных алкогольных возлияний. Для этого ученым пришлось напоить мушек-дрозофил.

Найдено научное объяснение провалам памяти после особобурных алкогольных возлияний. Для этогоученым пришлось напоить мушек-дрозофил.Оказалось, все дело в генах. Спирт, как выяснилось, меняетих работу. Исследование проводили американские ученые из Брауновскогоуниверситета.Эксперимент проводился на обычных мушках-дрозофилах. В ихгеном встроили специальные участки ДНК, которые позволяли считывать информациюо каких-либо изменениях в генах и поведении насекомых при виде или запахе алкоголя.У плодовых мушек сигналы, вовлеченные в формирование воспоминаний, связанных сполучением вознаграждения либо наказания, почти такие же, как и у людей.Исследователи выяснили, что после употреблении большогоколичества алкоголя на первом плане всегда остаются приятные воспоминания, а негативныепоследствия забываются. Этот механизм, действующий на молекулярном уровне,является одной из причин формирования зависимости.Как выяснилось, спирт меняет работу гена Dop2R (ответственногоза распознавание дофамина, который, в свою очередь, отвечает за хорошеенастроение) в нейронах памяти дрозофил. Алкоголь заставляет клетки"переключаться" на другую версию гена. Это, как считают ученые, инарушает работу центра памяти.При этом версия гена, на который "переключается"клетка, напрямую зависит от того, какое количество алкоголя употреблено. Бокалвина нарушает их работу примерно на час. Если же выпить втрое больше, работабудет подорвана на протяжении суток, пишет издание Neuron.