Прохор Шаляпин рассказал о том, как 23 года назад в психбольницу попал его отец, и объяснил, почему не хочет становиться его опекуном. Как отреагировали на эти слова певца гости в студии и новая подруга Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская, - в программе Прямой эфир.

Певец Прохор Шаляпин привез экс-супругу Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую к себе на родину, в Волгоград, и познакомил с родственниками.Рассказал он пианистке и о своем отце Андрее Ивановиче, который уже 23 года находится в психиатрической больнице.О том, как он попал туда, почему Прохор не хочет помогать выйти из "дома печали" родному человеку, и как отреагировали на это гости в студии и новая подруга Шаляпина, обсуждали в программе "Прямой эфир".Певец рассказал, что его отец был любителем выпить и подебоширить. Однажды в таком состоянии он встретил милиционера в штатском, они подрались, и отец Прохора пырнул его ножом.Тогда бабушка с дедушкой сделали справку о его психической невменяемости, чтобы отец певца не сел в тюрьму. Но он оказался в психбольнице.Сейчас врачи готовы его выписать, однако нужно, чтобы кто-то стал опекуном Андрея Ивановича. Он умоляет сына "взять его на поруки", но певец отказывается.Прохор как может помогает ему, навещает, но нести за него ответственность как опекун, если отец вдруг что-то вновь натворит в пьяном угаре, Шаляпин не хочет.Отец же считает, что сын "предает его, как когда-то Иуда предал Христа" и во всех своих бедах винит сына и жену.Виталина, со своей стороны, поддерживает позицию друга. Он уверяет, что Прохор пытается поправить ситуацию, насколько это возможно, и помогает родителям, хотя отношений с ними у него практически нет."А отец озлоблен абсолютно на всех, и эта озлобленность может стать решающей в его дальнейшей судьбе", — считает Виталина.Как расценивают позицию Прохора Шаляпина гости в студии, решится ли он стать опекуном отца? Или, возможно, певцу удастся вернуть Андрею Ивановичу дееспособность и тем самым освободить из психбольницы? Обсуждение этой темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".