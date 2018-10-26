Французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен разработал план на зимнее трансферное окно. Если бразильский нападающий Неймар захочет покинуть команду, то парижский клуб будет рассматривать вариант с переходом французского форварда Атлетико Антуана Гризманна.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" разработал план на зимнее трансферное окно. Если бразильский нападающий Неймар захочет покинуть команду, то парижский клуб будет рассматривать вариант с переходом французского форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.Как отмечает Чемпионат.com, Неймар чувствует себя некомфортно в Париже и хочет уйти, поэтому "ПСЖ" ищет варианты возможной замены суперзвезды. Основным кандидатом является Гризманн, несмотря на действующий контракт с "Атлетико" до 2023 года. Форварда планирует приобрести на средства от сделки по продаже Неймара.