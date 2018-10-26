Информация о том, что за нападением дронов на российскую авиабазу Хмеймим могут стоять Соединенные Штаты, очень тревожная. Не исключено, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят эту тему на встрече, которая должна состояться 11 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Информация о том, что за нападением дронов на российскую авиабазу Хмеймим могут стоять Соединенные Штаты, очень тревожная. Не исключено, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят эту тему на встрече, которая должна состояться 11 ноября, заявил агентству ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Напомним, сегодня на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что дронами, напавшими на российские объекты в Сирии, командовали американские военные. Военачальник рассказал, что во время атаки недалеко от Хмеймима находился разведывательный самолет США P-8A Poseidon. Именно его экипаж перевел беспилотники террористов на ручное управление, когда российские системы радиоэлектронной борьбы начали подавлять роботов.Когда именно произошло нападение, Фомин не сообщил. Однако уточнил, что в нем участвовали 13 дронов. Похожая атака состоялась ночью 6 января этого года. Беспилотники террористов, запущенные из Идлиба, попытались сбросить на авиабазу Хмеймим самодельные бомбы. 7 роботов были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1". Остальных взяли по свой контроль российские специалисты РЭБ. Правда, посадить они смогли только 3 дрона, остальные разбились.После анализа уцелевших беспилотников российские военные обратили внимание, что БПЛА сделаны на основе высоких технологий, которых у сирийских террористов просто не может быть. На роботах оказались установлены современные навигационные системы, барометрические датчики и сервоприводы.