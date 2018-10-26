Президент России с юмором вышел из неловкой ситуации. Инцидент произошел на встрече с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой.

Президент России с юмором вышел изнеловкой ситуации. Инцидент произошел на встрече с губернаторомХанты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой.Глава региона по ошибке села в кресло, предназначенное для ВладимираПутина. Однако российский лидер не стал просить даму пересаживаться, он сулыбкой передвинул бумаги на свою сторону.Президент пошутил, разрядивобстановку. "Ничего страшного. Тоже хорошее место", — цитирует Путина Life.ru.Также во время рабочей поездки в Уральский федеральный президент побывалв Ханты-Мансийском Музее природы и человека. Там российскому лидеру рассказалио сотворении мира и преподнесли подарки, в частности, оленеводческий пояс из кожи с железными икостяными пластинами.Отметим, Владимир Путин часто демонстрируетпрекрасное чувство юмора. Как писали "Дни.ру", ранее президент России пошутил над помощником американского лидера по национальнойбезопасности Джоном Болтоном."Насколько я помню, на гербе США изображен орлан, содной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны – оливковую ветвь как знакмиролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал –остались одни стрелы?" – спросил Путин Болтона. Встреча прошла вконструктивном ключе.