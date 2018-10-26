Президент России с юмором вышел из
неловкой ситуации. Инцидент произошел на встрече с губернатором
Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой.
Президент России с юмором вышел из
неловкой ситуации. Инцидент произошел на встрече с губернатором
Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой.
Глава региона по ошибке села в кресло, предназначенное для Владимира
Путина. Однако российский лидер не стал просить даму пересаживаться, он с
улыбкой передвинул бумаги на свою сторону.
Президент пошутил, разрядив
обстановку. "Ничего страшного. Тоже хорошее место", — цитирует Путина Life.ru.
Также во время рабочей поездки в Уральский федеральный президент побывал
в Ханты-Мансийском Музее природы и человека. Там российскому лидеру рассказали
о сотворении мира и преподнесли подарки, в частности, оленеводческий пояс из кожи с железными и
костяными пластинами.
Отметим, Владимир Путин часто демонстрирует
прекрасное чувство юмора. Как писали "Дни.ру", ранее президент России пошутил над помощником американского лидера по национальной
безопасности Джоном Болтоном.
"Насколько я помню, на гербе США изображен орлан, с
одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны – оливковую ветвь как знак
миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал –
остались одни стрелы?" – спросил Путин Болтона. Встреча прошла в
конструктивном ключе.