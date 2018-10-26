В Музее природы и человека Ханты-Мансийска Владимиру Путину рассказали местную легенду о сотворении мира и подарили охотничий пояс. Президент посетил музей в рамках своей поездки, осмотрел экспозицию, а затем провел заседание Совета по национальным отношениям.

В Музее природы и человека Ханты-Мансийска Владимиру Путину рассказали местную легенду о сотворении мира и подарили охотничий пояс. Президент посетил музей в рамках своей поездки, осмотрел экспозицию, а затем провел заседание Совета по национальным отношениям.Как уточняет ТАСС, главе государства показали постоянную экспозицию "Связь времён", которая включает разделы, посвящённые мифам и легендам, а также выставку "Историческое время" и "Ритмы биосферы". Путин встретился с местной сказительницей, поэтессой и хранителем традиций Марией Волдиной, которая исполнила для президента песню и подарила ему охотничий пояс из кожи, украшенный костяными и железными пластинами, а также амулетами местных охотников.Президент поддержал идею включить в академическое издание истории России том об истории Ханты-Мансийского автономного округа, добавляет РИА новости. С такой инициативой обратились к нему сотрудники музея.Открывая заседание, президент подчеркнул, что стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в изменениях и должна быть синхронизирована с майским указом. "Этот базовый документ был принят шесть лет назад и, конечно же, нуждается в развитии, в корректировке", — напомнил Владимир Путин.При этом, глава государства убежден, что изменения в нацполитике не должны носить формальный характер, "это крайне чувствительная и деликатная область".Речь идет об исторических, гуманитарных, цивилизационных основах нашей государственности, о национальной безопасности и единстве Российской Федерации", — подчеркнул президент.Регулярную работу межведомственной рабочей группы по вопросам национальных отношений, которая не собиралась несколько лет, поручено возобновить вице-премьеру Виталию Мутко.