Турне британского принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл по Австралии продолжается. На сей раз супруги побывали в Сиднее, где поучаствовали в церемонии вручения наград Австралийского географического общества.

Турне британского принца Гарри и его супруги, американской актрисы Меган Маркл по Австралии продолжается. На сей раз супруги побывали в Сиднее, где поучаствовали в церемонии вручения наград Австралийского географического общества.Уже 11 дней длится турне принца Гарри и Меган Маркл, в ходе которого было официально объявлено о беременности герцогини Сассекской. Скрывать интересное положение Меган не представлялось возможным из-за обилия официальных выходов и участия в различных культурных мероприятиях. Ведь камеры всего мира каждую минуту были прикованы к паре, причем особый интерес вызывает именно очаровательная Меган.А между тем ей все сложнее укрывать от любопытных глаз растущий живот. Даже на церемонии вручения наград Австралийского географического общества Меган, выбравшая наряд от известного бренда, который представлял собой черно-белое платье с открытыми плечами, явно подпортил впечатление. Дело в том, что костюм Маркл был сшит из воздушной ткани, и когда она вышла на сцену, чтобы вручить награду, то сильно округлившийся живот просто оттопырил юбку.На мероприятии отметился и принц Гарри. Он появился в синем костюме. Однако если Меган награждала (лауреатом стала юная София Скарпарис за работу по запрету пластиковых пакетов в Новом Южном Уэльсе), то Гарри получал. Ему вручили медаль, которую он должен передать своей бабушке, королеве Елизавете II.После церемонии состоялся банкет. Однако ведущий Рэй Мартин дал понять, чтобы фотографы не сильно напрягались. "Пожалуйста, не пытайтесь приблизиться к ним, они же не Кардашьян", – пошутил шоумен. Говорят, рядом с Меган и Гарри сидели полярные исследователи Эрик Филипс и Тим Джарвис. Филипс был проводником, который помог принцу и другим солдатам из Австралии, США, Канады и Великобритании поехать на Южный полюс в 2013 году.