Штраф в размере 32 долларов выписали футболисту одного из казахских клубов за учиненный с приятелями дебош в салоне поезда Алма-Ата - Астана. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 октября, однако записи от очевидцев появились только сейчас.

Штраф в размере 32 долларов выписали футболисту одного из казахских клубов за учиненный с приятелями дебош в салоне поезда Алма-Ата — Астана. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 октября, однако записи от очевидцев появились только сейчас.По официальной информации, молодые люди распивали спиртные напитки, не реагировали на замечания проводников и устроили погром в купе поезда №701. На кадрах видно, как легко одетые пассажиры в грубой форме требуют от проводника предъявить им удостоверение, а затем толкают его. Позже 32-летний спортсмен сцепился с полицейскими, которые попытался его высадить на станции в Караганде. В итоге хулиган все же оказался в отделении, позже ему был выписан штраф на 12 с небольшим тысяч тенге (что составляет 32 доллара) за употребление алкоголя в общественных местах, при этом служители закона отказались разглашать его фамилию.Один из очевидцев рассказал, что нарушителями спокойствия были футболисты одного из казахстанских клубов, но не уточнил, какого именно. В Казахстанской федерации футбола тоже не смогли назвать имена дебоширов, но предположили в беседе с корреспондентом издания Nur.kz, что это были игроки любительского клуба. Версия эта строится на странном предположении, что футболисты премьер-лиги непременно следовали бы в Астану в тренировочной форме с опознавательными знаками того или иного клуба, а не в свободной одежде.Пристальное внимание к футболистам приковано после инцидента в центре Москвы, где Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя известной телеведущей и чиновника Минпромторга. Для нападающего "Зенита" и полузащитника "Краснодара" эта история обернулась заключением под стражу и уголовным преследованием.