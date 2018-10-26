Ребёнок погиб на пешеходном переходе. Трагедия случилась 25 октября около 18.30 в городе Муроме.

Ребёнок погиб на пешеходном переходе. Трагедия случилась 25 октября около 18.30 в городе Муроме. По предварительной информации полиции, 44-летний житель Муромского района, управляя автомобилем Шевроле Ланос, допустил наезд на 7-летнего ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте до приезда Скорой помощи. По факту происшествия назначена проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.фото: муром24.рф