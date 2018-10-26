Американский актер Дэвид Швиммер, сыгравший Росса в сериале Друзья, продемонстрировал своему британскому двойнику, как нужно воровать пиов в магазине. Ранее сообщалось, что в городе Блэкпуле человека, похожего на Швиммера, ищут за воровство.

Американский актер Дэвид Швиммер, сыгравший Росса в сериале "Друзья", продемонстрировал своему британскому двойнику, как нужно воровать пиов в магазине. Ранее сообщалось, что в городе Блэкпуле человека, похожего на Швиммера, ищут за воровство.В результате резонанса, который вызвал пост британской полиции в соцсетях, Швиммер опубликовал у себя в "Твиттере" видео, в котором он выносит ящик пиво из магазина. Одет актер точно так же, как его британский "двойник".Officers, I swear it wasn't me.As you can see, I was in New York.To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г."Офицеры, клянусь, что это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке. Удачи полиции Блэкпула в расследовании", — отметил актер.pic.twitter.com/XcITLdmEsk— Alamo_on_the_rise (@AlamoOnTheRise) 24 октября 2018 г.24 октября британская полиция опубликовала пост, в которо попросила найти вора из магазина. Полезных советов в комментариях оказалось крайне мало, зато шуток о сходстве актера и преступника – хоть отбавляй.