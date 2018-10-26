В венгерском Будапеште продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе. Российский борец Степан Марянян завоевал золотую медаль соревнований в весовой категории до 63-х килограмм. В финальной схватке Марянян победил соперника из Узбекистана Эльмурата Ташмурадова

В венгерском Будапеште продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе. Российский борец Степан Марянян завоевал золотую медаль соревнований в весовой категории до 63-х килограмм.В финальной схватке 27-летний Марянян победил соперника из Узбекистана Эльмурата Ташмурадова со счетом 6:3. Это золото стало для сборной России первым на чемпионате мира по греко-римской борьбе. Бронзу завоевали украинец Ленур Темиров и турок Рахман Билиджи.Напомним, что ранее на мировом первенстве триумфаторами стали российские борцы вольного стиля. Они выиграли турнир как в общекомандном медальном зачете, и так и по очкам. Всего россиянами было завоевано семь медалей.