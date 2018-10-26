Военно-морские силы России получат в общей сложности 18 кораблей проекта 22800, вооруженных ракетным комплексом Калибр. Они построены с применением самых последний технологий и способны работать как в северных широтах, так и в южных.

Военно-морские силы России получат в общей сложности 18 кораблей проекта 22800, вооруженных ракетным комплексом "Калибр". Они построены с применением самых последний технологий и способны работать как в северных широтах, так и в южных, рассказал агентству "Интерфакс" представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.Как раз сейчас в Белом море заканчивает испытания очередной корабль этого проекта "Ураган". Он уже успешно протестировал все вооружение, радиоэлектронное оборудование и силовую установку. Поэтому флоту его должны передать до конца 2018 года, уточнил Дыгало.23 октября со стапелей судостроительного завода сошел аналогичный корабль "Буря". Его испытания начнутся не раньше следующего года, а военным его отдадут в 2020 году.Малые ракетные корабли проекта 22800, также известного под шифром "Каракурт", отличаются небольшими размерами и достаточно мощным вооружением. На всего 67-метровом МРК разместили 8 пусковых установок для ракет "Калибр", артиллерийскую установку и зенитный ракетно-пушечный комплекс.