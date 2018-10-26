В предстоящие выходные дни атлантический циклон принесет в среднюю полосу европейской части России пасмурную и дождливую осеннюю погоду. Обложные, непрерывные, продолжительные дожди, местами с мокрым снегом, начнутся в субботу в западных и центральных регионах, а к исходу воскресенья достигнут Предуралья.

В предстоящие выходные дни атлантический циклон принесет в среднюю полосу европейской части России пасмурную и дождливую осеннюю погоду. Обложные, непрерывные, продолжительные дожди, местами с мокрым снегом, начнутся в субботу в западных и центральных регионах, а к исходу воскресенья достигнут Предуралья.По данным Центра погоды ФОБОС, в Москве дождь, временами сильный, будет продолжаться со второй половины субботнего дня до середины воскресенья. Температура в столице не выйдет за пределы 2-5 градусов выше ноля.В Санкт-Петербурге пик непогоды придется на субботу, пройдут обложные дожди, местами с мокрым снегом. В воскресенье вероятность осадков невелика. Температура в дневные часы – плюс 1-4 градуса, в ночные часы – ноль – минус 3, на дорогах местами возможна гололедица.В Курске, Белгороде и в Воронеже в субботу обойдется без существенных осадков, в воскресенье местами пройдут небольшие дожди, температура днем – 9-12 градусов выше нуля.В Нижнем Новгороде, в Казани, и в Пензе в субботу без существенных осадков, в ночь на воскресенье – сильный дождь, во второй день выходных дожди будут носить кратковременный характер, температура – плюс 2-5 градусов тепла.В Уфе и в Ижевске в субботу без осадков, сильные обложные дожди начнутся во второй половине дня в воскресенье. Температура днем – 2-5 градусов тепла, ночью – минус 1-4.В Симферополе, в Ростове-на-Дону и в Краснодаре, в антициклоне, будет солнечно, без существенных осадков, днем – 17-20 градусов выше нуля.На Урале, в гребне антициклона, обойдется без существенных осадков. В Екатеринбурге, в Тюмени и в Челябинске – плюс 1-4.На территории Западной Сибири, в зоне атмосферного фронта пройдут сильные дожди с мокрым снегом. В Новосибирске в субботу без осадков – 4-6 тепла, в воскресенье – дождь, плюс 7-9. В Омске в субботу – дождь, 6-8 градусов выше нуля, в воскресенье без существенных осадков, плюс 1-3.В Прибайкалье, в тёплом антициклоне, солнечно, без осадков. В Иркутске и Улан–Удэ днем – 9-11 градусов тепла.Сильные продолжительные дожди пройдут на востоке Приамурья, на юге Хабаровского края, на севере Приморья. Сумма осадков местами может составить более 50 миллиметров, температура воздуха днем – плюс 4-7.