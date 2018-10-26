Валютные депозиты в российских банках стремительно сокращаются. Россияне массово снимают со своих счетов доллары и евро.

Валютные депозиты в российских банках стремительносокращаются. Россияне массово снимают со своих счетов доллары и евро.В Сбербанке за сентябрь валютные депозиты сократились болеечем на 901 миллион долларов. Меньшие, но тоже внушительные суммы выведены из"Совкомбанка" (55 миллионов) и ВТБ (95 миллионов долларов).Сокращались и рублевые вложения россиян. Больше всего денегзабрали клиенты из того же Сбербанка (46 миллиардов рублей) и ВТБ (30 миллиардов).Ушли средства также из "Ситибанка", "Газпромбанка" и "Бинбанка".В общей сложности россияне обналичили 141 миллиард рублей.Отмечается, что часть снятой валюты граждане положили в "дочки"иностранных банков. В их числе "Юникредит" (41 миллион долларов) и"Росбанк" (46 миллионов в валюте США). Больше всего валютных поступленийбыло в "Райффайзенбанк" – 233 миллиона долларов. Выросли валютныевклады у "Альфа-Банка", "ФК Открытие" и "Газпромбанка".Однако в целом по банковскому сектору объем валюты физических лиц сократился замесяц на 662 миллиона долларов, пишет .Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации клиенты сочли "дочки" крупных иностранных банков "тихой гаванью".Специалисты объясняют отток денег из банков ожиданиемужесточения санкций со стороны США. Опасаются россияне и запрета операций вдолларах. Речь идет о программе так называемой дедолларизации российскойэкономики – отказ от доллара в расчетах. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил,что дедолларизация не коснется валютных депозитов россиян. Однако, судя пореакции, граждане не вняли увещеваниям министра.Тем не менее, по мнению аналитиков, оттоки по рублевым счетам не носят критического характера. Они могут быть купированы недавними повышениями ставок. В августе крупнейшие банки уже подняли ставки по валютным вкладам, а в сентябре и октябре – по рублевым.