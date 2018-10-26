25 и 26 октября в 19:00 на Новой сцене московского Театриума на Серпуховке состоится театрализованный концерт, посвященный легендарному певцу из Польши Яцеку Качмарскому.

25 и 26 октября в 19:00 на Новой сцене московского "Театриума на Серпуховке" состоится театрализованный концерт, посвященный легендарному певцу из Польши Яцеку Качмарскому.Другой известный поляк и друг России, режиссер Кшиштоф Занусси назвал Качмарского "символом протеста, мечтой о лучшем мире, которая должна была вот-вот осуществиться, ностальгией, тоской, сожалением о том, что этот мир оказался совсем другим".Яцек Качмарский – культовая фигура, легенда польской бардовской песни. В Польше его называют голосом нации, его имя столь же значимо для родной страны, как и имя Владимира Высоцкого для России.Как и Высоцкий, в своих песнях он всегда был яростен, насмешлив, глубок и на пределе. Именно творчество Высоцкого во многом сформировало польского барда как поэта.Первая встреча Качмарского с Высоцким произошла весной 1974 года на варшавской квартире режиссера Ежи Гофмана – Яцеку было 17 лет, после неё он сочинил первую из четырех знаменитых "Облав". Спустя 3 года на Фестивале студенческой песни в Кракове вольный перевод "Охоты на волков" принес будущему поэту первую премию и стал точкой отсчета популярности.Яцека называли "голосом "Солидарности" , общественно-политического движения, радикально и без кровопролития изменившего политический строй в Польше. Знаменитую песню "Стены" ("Mury", 1978) на мотив "L'estac" каталонского певца Льюиса Льяка восприняли как неофициальный гимн "Солидарности"."На самом деле это не антикоммунистические песни. Как и большинство произведений Высоцкого, они – за свободу и достоинство личности. У коммунизма нет монополии на преследование индивидуума", – считал поэт."Я просто русофил-антикоммунист", – любил повторять Качмарский, тесно связанный и с русской культурой. Он перевёл лагерную балладу "Черные сухари". Под впечатлением от фильма Тарковского родилось стихотворение "Рублёв". По мотивам картины Федотова написана связанная с русским менталитетом песня "Анкор, ещё анкор!" Из последних творческих комментариев Качмарского на тему России – произведение "Обломов, Штольц и я" (2001 год) по мотивам повести Гончарова.Как пояснял поэт, она является сравнением "облика русского человека XIX века, или России XIX века, с Западной Европой того времени".В текстах Качмарского соединены две черты: тонкая ирония и умение пересказывать известные сюжеты произведений разных культурных жанров так, чтобы вызвать интерес слушателя и извлечь новые, отсутствующие в оригинале смыслы. В песнях автор часто предоставляет право голоса животным, персонажам картин, литературным героям и простым людям.Не утратившие экспрессии и значимости для эпохи и культурного наследия песни Яцека Качмарского прозвучат 25 и 26 октября в исполнении артистов и вокалистов труппы "Театриума". Их запоминающиеся театрализованные концерты всегда посвящены значимым людям, датам и событиям.На вечер приглашены специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк, сын Высоцкого актёр театра и кино Никита Высоцкий другие деятели культуры.Организаторы вечера – Центр польско-российского диалога и согласия в Варшаве, Польский культурный центр в Москве при посольстве республики Польша и "Театриум на Серпуховке".Яцек Качмарский родился 22 марта 1957 года в Варшаве. В 1980 году окончил факультет польской филологии Варшавского университета, защитив диплом по литературе эпохи Просвещения. В 1981 году, когда в Польше ввели военное положение, Качмарский находился на гастролях во Франции, где и остался. Зарабатывал на жизнь выступлениями, часть заработков направлял на поддержку ушедшей в подполье "Солидарности". Сотрудничал с мюнхенской радиостанцией "Свободная Европа". В 1995 году вместе со своей второй женой Эвой (в свое время она помогла ему избавиться от алкогольной зависимости) и 9-летней дочкой Патрицией поселился в Австралии, неподалеку от Перта. Умер в 2004 году в Гданьске от рака горла.