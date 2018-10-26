Фильмография Николая Караченцова включает в себя 140
кинокартин. В большинстве своем это ленты советской киноклассики. Помнит российский
зритель и талантливую игру актера в спектаклях театра Ленком.
Фильмография Николая Караченцова включает в себя 140
кинокартин. В большинстве своем это ленты советской киноклассики. Помнит российский
зритель и талантливую игру актера в спектаклях театра "Ленком".
Талант Караченцова проявился в юные годы. Николай с первого
раза поступил в школу-студию МХАТ – таким успехом мог похвастаться далеко не каждый
советский актер. В студии Караченцов был
одним из лучших студентов, и после окончания вуза его распределили Театр
Ленинского комсомола, в котором артист проработал всю жизнь.
Самым большим успехом Николая на сцене "Ленкома"
стала роль графа Резанова в легендарном спектакле Марка Захарова "Юнона и
Авось". Рок-опера стала так популярна, что в 1983 году была создана ее
телевизионная версия. Ее увидел знаменитый Пьер Карден – так что вскоре труппа отправилась
в европейское турне. Караченцов выступал на лучших театральных подмостках США,
Германии и Голландии.
Но всесоюзная слава пришла к Караченцову еще раньше. В 1977
году Николай получил роль в музыкальной комедии Яна Фрида "Собака на сене".
Он сыграл маркиза Рикардо, влюбленного в графиню Диану. Партнерами Караченцова на
съемочной площадке стали такие звезды советского кино, как Михаил Боярский,
Маргарита Терехова, Игорь Дмитриев, Армен Джигарханян.
Несомненным успехом артиста можно назвать и роль ковбоя
Билли Кинга в комедии-вестерне Аллы Суриковой "Человек с Бульвара Капуцинов".
В этой ленте его партнером был блистательный Андрей Миронов.
Запомнился артист и по роли в картине "Дежа вю". Здесь Караченцов предстал в роли "Японца", одесского подручного американского гангстера.
Активно снимался Николай Караченцов и в 2000-е годы. Любители разгадывать головоломки наслаждались сериалом
"Досье детектива Дубровского". В этой истории о частном сыщике
талантливый артист сыграл главную роль.
Народного артиста России Николая Караченцова не стало 26 октября. Ему было 73 года.