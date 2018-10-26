Фильмография Николая Караченцова включает в себя 140 кинокартин. В большинстве своем это ленты советской киноклассики. Помнит российский зритель и талантливую игру актера в спектаклях театра Ленком.

Фильмография Николая Караченцова включает в себя 140кинокартин. В большинстве своем это ленты советской киноклассики. Помнит российскийзритель и талантливую игру актера в спектаклях театра "Ленком".Талант Караченцова проявился в юные годы. Николай с первогораза поступил в школу-студию МХАТ – таким успехом мог похвастаться далеко не каждыйсоветский актер. В студии Караченцов былодним из лучших студентов, и после окончания вуза его распределили ТеатрЛенинского комсомола, в котором артист проработал всю жизнь.Самым большим успехом Николая на сцене "Ленкома"стала роль графа Резанова в легендарном спектакле Марка Захарова "Юнона иАвось". Рок-опера стала так популярна, что в 1983 году была создана еетелевизионная версия. Ее увидел знаменитый Пьер Карден – так что вскоре труппа отправиласьв европейское турне. Караченцов выступал на лучших театральных подмостках США,Германии и Голландии.Но всесоюзная слава пришла к Караченцову еще раньше. В 1977году Николай получил роль в музыкальной комедии Яна Фрида "Собака на сене".Он сыграл маркиза Рикардо, влюбленного в графиню Диану. Партнерами Караченцова насъемочной площадке стали такие звезды советского кино, как Михаил Боярский,Маргарита Терехова, Игорь Дмитриев, Армен Джигарханян.Несомненным успехом артиста можно назвать и роль ковбояБилли Кинга в комедии-вестерне Аллы Суриковой "Человек с Бульвара Капуцинов".В этой ленте его партнером был блистательный Андрей Миронов.Запомнился артист и по роли в картине "Дежа вю". Здесь Караченцов предстал в роли "Японца", одесского подручного американского гангстера.Активно снимался Николай Караченцов и в 2000-е годы. Любители разгадывать головоломки наслаждались сериалом"Досье детектива Дубровского". В этой истории о частном сыщикеталантливый артист сыграл главную роль.Народного артиста России Николая Караченцова не стало 26 октября. Ему было 73 года.