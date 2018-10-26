Гостями музыкального спектакля Варвары Лен на сцене столичного театра Геликон-опера стало немало знаменитостей. Но настоящий фурор произвели Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Они устроили собственный спектакль.

Гостями музыкального спектакля Варвары "Лен" на сцене столичного театра "Геликон-опера" стало немало знаменитостей. Но настоящий фурор произвели Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Они устроили собственный спектакль.Пианистка и певец – самая эффектная пара в российском шоу-бизнесе. Оба яркие, красивые, талантливые, молодые. Их знает вся страна и следит за бурным романом. Люди ведь любят помыть чужие кости, а Прохор и Виталина прекрасно для этого подходят.Цымбалюк-Романовская считается одной из главных столичных модниц. Благо, что точеная фигура, благодаря которой бывшую жену Джигарханяна можно сравнить с дорогой фарфоровой куклой, позволяет ей носить любые вещи.Для похода на спектакль Варвары она выбрала эффектное дизайнерское кружевное "голое" платье. Женщины были ошеломлены нарядом пианистки, а мужчины завидовали ее спутнику, которому так повезло!Весь вечер Прохор и Виталина не отходили друг от друга – держались за руку в зале и на афтепати после представления. Шаляпин так заботился о своей спутнице – то бокал подаст, то тарталетку, то салфетку. И окружающие цокали языками: "Как он ее облизывает!"И ведь есть за что! Виталина отдала лучшие годы жизни старику, который вместо благодарности предал ее и оболгал на всю страну. Какие компоты она ему варила, как из ложечки кормила, как под ручку водила! Теперь же и сама заслужила простого женского счастья. И молодой, энергичный Прохор лучше всего подходит на роль заботливого мужа. С ним уже были счастливы Анна Калашникова и Лариса Копенкина. Он учел ошибки прошлых отношений и теперь надеется, что связь с Виталиной окажется крепкой. Оба достойны любви!