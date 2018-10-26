Соединенные Штаты провели успешные испытания системы ПРО на основе боевой информационно-управляющей системы Aegis. В ходе тестов с Гавайев была запущена баллистическая ракета среднего радиуса действия. Над Тихим океаном она была перехвачена противоракетой новой модификации SM-3 Block IIA, стартовавшей с эсминца John Finn.

Соединенные Штаты провели успешные испытания системы ПРО на основе боевой информационно-управляющей системы Aegis. В ходе тестов с Гавайев была запущена баллистическая ракета среднего радиуса действия. Над Тихим океаном она была перехвачена противоракетой новой модификации SM-3 Block IIA, стартовавшей с эсминца John Finn, сообщает агентство "Интерфакс".SM-3 Block IIA – это совместная разработка США и Японии. Она может базироваться как на кораблях, так и на наземных пусковых установках. Основных отличия от предыдущей версии два. Во-первых, на новую ракету установили более мощный двигатель, что увеличило радиус ее действия. Во-вторых, Block IIA оснастили улучшенной системой наведения. Благодаря ей перехватчику проще найти, распознать и взять на сопровождение цель.Предыдущие испытания ПРО состоялись 12 сентября. С Гавайев также запустили учебную баллистическую ракету, однако уничтожил ее японский эсминец Atago, который запустил перехватчик предыдущей модификации SM-3 Block IB