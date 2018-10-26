Картошка перевесила: мост в Михайловском районе Приморья рухнул, когда на него одновременно въехали грузовик и легковой автомобиль. При этом на мосту действовало весовое ограничение - допустимая масса автомобиля не должна была превышать 20 тонн.

Картошка перевесила: мост в Михайловском районе Приморья рухнул, когда на него одновременно въехали грузовик и легковой автомобиль. При этом на мосту действовало весовое ограничение — допустимая масса автомобиля не должна была превышать 20 тонн.Но только вес груза картофеля в грузовике оказался равен 20 тоннам, заявил первый замглавы района Петр Зубок. После обрушения двух пролетов моста грузовик упал на следовавшую за ним машину. Водитель легковушки погиб, напоминает ТАСС. Для извлечения автомобиля нужно будет сначала освободить фургон грузовика от картофеля.Транспорт пущен в обход рухнувшего моста. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко отметил, что есть еще два перехода через реку Осиновка. Однако надо посмотреть, в каком состоянии они находятся. Только после этого можно обеспечить нормальное транспортное сообщение.Дежурный синоптик Гидрометцентра Приморья предупредил, что ночью в регионе ожидается штормовая погода. В частности, скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду, за 12 часов выпадет до 15-20 миллиметров осадков. Температура воздуха ночью будет 7-9 градусов тепла.Село Осиновка находится в 22 километрах к северо-востоку от Уссурийска и в 17 километрах от райцентра — Михайловки. В октябре это не первый крупный инцидент с мостами в России. Самый резонансный среди них — случай когда 44-тонный грузовик обрушил путепровод над железнодорожными путями Транссиба на амурской станции Свободный. Два обрушившихся пролета упали на железнодорожный путь и пустые вагоны товарного состава. Для восстановления перехода над железнодорожными путями потребуется 2 миллиарда рублей.