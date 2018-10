Россия разрабатывает новую противоспутниковую ракету, которая должна встать на вооружение уже в 2022 году. Об этом стало известно американскому телеканалу CNBC сразу из нескольких источников, близких к разведке США.

Россия разрабатывает новую противоспутниковую ракету, которая должна встать на вооружение уже в 2022 году. Об этом стало известно американскому телеканалу CNBC сразу из нескольких источников, близких к разведке США.Sources say the mysterious missile photographed last month on a modified Russian MiG-31 is a mock-up of an anti-satellite weapon on a space launch vehicle.A U.S. intelligence report assesses the weapon will join the Kremlin’s arsenal by 2022.https://t.co/8xVnBLDLkd pic.twitter.com/VbGpFPZ8b0— Amanda Macias (@amanda_m_macias) 25 октября 2018 г.Более того, журналисты даже нашли фото этой ракеты, где она подвешена к фюзеляжу высотного перехватчика МиГ-31. По данным СМИ, этот боеприпас может сбивать спутники, которые находятся на низкой орбите, то есть аппараты связи и дистанционного зондирования земли.Испытания противоспутниковой ракеты прошли в сентябре этого года. Тогда же и было сделано фото. Хотя источник CNBC не исключает, что на снимке только имитатор. С его помощью разработчики проверяли подходит ракета к самолету или нет. Следующий тест запланирован на будущий год.На сегодняшний день достоверно известно, что Китай провел испытания противоспутниковой ракеты. В 2007 году она уничтожила старый метеорологический аппарат на высоте свыше 800 километров. Кроме того, объекты на орбите может сбивать американская система ПРО GBI. Ее ракеты способны достать цель на 2 тысячах километров от поверхности земли. Однако это комплекс шахтного базирования, которым невозможно вооружать самолеты.