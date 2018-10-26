В спортивном клубе, расположенном на Производственной улице, мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона, золотых обручального кольца и цепочки, которые он оставил в шкафчике на время занятия...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 20-летнего ранее судимого москвича по подозрению в совершении краж в спортивном клубе.В полицию от 26-летнего москвича поступило сообщение о том, что после тренировки в спортивном клубе, расположенном на Производственной улице, он обнаружил пропажу мобильного телефона, золотых обручального кольца и цепочки, которые оставил в шкафчике на время занятия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на Волынской улице задержали подозреваемого - 20-летнего ранее судимого жителя столицы.В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установлена причастность задержанного еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Установлено, что злоумышленник обслуживал в спортивном клубе раздевалки и, когда рядом никого не было, вскрывал шкафчики и похищал мобильные телефоны и ювелирные изделия. Похищенное он продавал, а денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Общая сумма материального ущерба составила уже более 450 тысяч рублей.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящий момент сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39