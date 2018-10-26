Руководитель отдела озвучила статистику дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, причиной которым послужило безответственное отношение к Правилам дорожного движения...

В одной из аудиторий химического факультета МГУ состоялось мультимедийное занятие по Правилам дорожного движения и обеспечению безопасности.Перед началом мероприятия сотрудники столичной Госавтоинспекции подготовили для слушателей флэшмоб. У входа в аудиторию располагался большой воздушный шар. Задача каждого из прибывающих на лекцию – написать на стикере желание и прикрепить на шар, который на протяжении всего занятия будет напоминать ребятам о том, как важно беречь себя и близких, чтобы дойти до своей цели.С приветственным словом перед собравшимися выступила майор полиции Любовь Высоцкая - начальник Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Она напомнила, что несоблюдение скоростного режима, переход проезжей части в неположенном месте, содержание в крови водителя алкоголя и запрещенных веществ и еще множество факторов могут привести к трагическим последствиям. Руководитель отдела озвучила статистику дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, причиной которым послужило безответственное отношение к Правилам дорожного движения и, как следствие, к собственной жизни. Также студентам показали видеоролики и записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние.Завершая выступление, Любовь Высоцкая обратилась к каждому из присутствующих с призывом соблюдать Правила дорожного движения, в будничной спешке не пренебрегать безопасностью и заботиться о благополучном будущем.В мероприятии также приняли участие представители Правительства г. Москвы, спасательных и медицинских служб, педагоги и журналисты. Организатором встречи выступило издание «Добрая дорога детства».Диалог с сотрудниками подразделений, демонстрация технических возможностей служб и организаций, призванных оберегать наше здоровье и спасать жизни, зарядили аудиторию стремлением к саморазвитию, дали пищу для размышлений и подарили будущим химикам важные знания о мерах обеспечения безопасности. Подводя итоги встречи, каждого присутствующего попросили взять в руки смартфон и написать одно слово: «Привет». Не завершив задание, студенты услышали резкий звук столкновения двух автомобилей, шар неожиданно лопнул и стикеры с желаниями рассыпались.Столичная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения: «Будьте внимательны на проезжей части, не отвлекайтесь, берегите свое будущее».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81