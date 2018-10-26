В ходе проверки организации, расположенной в Басманном районе, полицейские выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве выявили в Центральном округе столицы аптеку, осуществляющую свою деятельность с нарушениями действующего законодательства», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе проверки организации, расположенной в Басманном районе, полицейские выявили нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, связанной с реализацией лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету и отпуску по специальным рецептурным бланкам.По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».Результаты административного расследования были направлены в Арбитражный суд г. Москвы, который привлек юридическое лицо к ответственности в соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ и назначил наказание в виде наложения штрафа.УНК ГУ МВД России по г. Москве