Сотрудники органов внутренних дел регулярно принимают активное участие в пополнении банка крови, чем вносят посильный вклад в развитие и поддержание российского донорства...

В безвозмездной акции сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве принимают активное участие на добровольных началах с единственной благородной целью – помочь нуждающимся в срочном переливании крови, в том числе и тем, кому предстоят сложные операции.Сегодня в ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Ерамишанцева ДЗМ» для сдачи биоматериала прибыли сотрудники полиции Северо-Восточного округа столицы. Сотрудники Управления в подобных мероприятиях участвуют уже не в первый раз, акция стала доброй традицией. Ведь именно правоохранители знают, насколько ценна человеческая жизнь и здоровье. Сотни и даже тысячи людей по всей стране попадают в дорожно-транспортные происшествия, страдают самыми различными недугами и порой только переливание крови помогает справиться с ними.Одним из первых кровь сдал помощник начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом полковник внутренней службы Максим Занько. Максим Васильевич участвует в донорской акции не в первый раз и отметил, как важно принимать участие в подобных мероприятиях. Также он сообщил, что сотрудники полиции Северо-Восточного округа столицы продолжат участвовать в подобных акциях.Сейчас донорская кровь необходима полутора миллионам россиян. По утверждению специалистов, только в Москве ежедневно требуется примерно 200 литров жизненно важного материала. В связи с этим сотрудники органов внутренних дел регулярно принимают активное участие в пополнении банка крови, чем вносят посильный вклад в развитие и поддержание российского донорства. Руководство и сотрудники УВД по СВАО яркий тому пример.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29