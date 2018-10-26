Болезнь сделала Александра Беляева беспомощным. Известный
как профессор из прогноза погоды телеведущий признается, что не
хватает энергии на простые домашние дела. Тем не менее, Беляев заставляет
себя жить и намерен победить недуг.
Болезнь сделала Александра Беляева беспомощным. Известный
как "профессор" из прогноза погоды телеведущий признается, что не
хватает энергии на простые домашние дела. Тем не менее, Беляев "заставляет
себя жить" и намерен победить недуг.
Сил выполнять обычные дела по дому у Беляева нет. Этим
занимается его помощница Светлана, которая живет в доме телеведущего и
ухаживает за ним. "Профессор" ласково называет ее кормилицей.
Врачи диагностировали у Беляева рак легких 6 лет назад, но
телеведущий долго никому не рассказывал о своем недуге. Скоро ему предстоит
очередная тяжелая операция. Однако Беляев не торопится ложиться под нож.
"Я ее скорее оттягиваю, и врачи понимают, что у меня
все-таки не заживает то, что должно зажить. Сначала тянули до сентября – год. Но
врачи мне сказали, что ты не торопись, когда в своей тарелке себя почувствуешь,
тогда мы к этому подойдем", – рассказал телеведущий.
Рак преследует семью Беляева. Два года назад от страшной
болезни умерла мать ведущего, а недавно от онкологии скончалась его любимая
супруга. По словам ведущего, рак крови убил Нину за месяц. И только сейчас,
когда сам Александр прошел через химиотерапию и операции, он понимает, что она
должна была испытывать.
Не опускать руки Александру Беляеву помогает любимая работа
– известный всей стрнане "профессор" по-прежнему ведет прогноз
погоды. Кроме того, телеведущий – увлеченный филателист. В его большой коллекции
как обычные марки, стоящие копейки, так и редкие экземпляры ценой в десятки
тысяч долларов, передает . Беляев держится бодро и настроен на
победу.