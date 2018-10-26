Болезнь сделала Александра Беляева беспомощным. Известный как профессор из прогноза погоды телеведущий признается, что не хватает энергии на простые домашние дела. Тем не менее, Беляев заставляет себя жить и намерен победить недуг.

Болезнь сделала Александра Беляева беспомощным. Известныйкак "профессор" из прогноза погоды телеведущий признается, что нехватает энергии на простые домашние дела. Тем не менее, Беляев "заставляетсебя жить" и намерен победить недуг.Сил выполнять обычные дела по дому у Беляева нет. Этимзанимается его помощница Светлана, которая живет в доме телеведущего иухаживает за ним. "Профессор" ласково называет ее кормилицей.Врачи диагностировали у Беляева рак легких 6 лет назад, нотелеведущий долго никому не рассказывал о своем недуге. Скоро ему предстоиточередная тяжелая операция. Однако Беляев не торопится ложиться под нож."Я ее скорее оттягиваю, и врачи понимают, что у менявсе-таки не заживает то, что должно зажить. Сначала тянули до сентября – год. Новрачи мне сказали, что ты не торопись, когда в своей тарелке себя почувствуешь,тогда мы к этому подойдем", – рассказал телеведущий.Рак преследует семью Беляева. Два года назад от страшнойболезни умерла мать ведущего, а недавно от онкологии скончалась его любимаясупруга. По словам ведущего, рак крови убил Нину за месяц. И только сейчас,когда сам Александр прошел через химиотерапию и операции, он понимает, что онадолжна была испытывать.Не опускать руки Александру Беляеву помогает любимая работа– известный всей стрнане "профессор" по-прежнему ведет прогнозпогоды. Кроме того, телеведущий – увлеченный филателист. В его большой коллекциикак обычные марки, стоящие копейки, так и редкие экземпляры ценой в десяткитысяч долларов, передает . Беляев держится бодро и настроен напобеду.