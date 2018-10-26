В Москве за день до своего 74-летия скончался Николай Караченцов. Жена артиста Людмила Поргина рассказала о том, как уходил актер.

В Москве за день до своего 74-летия скончался Николай Караченцов. Жена артиста Людмила Поргина рассказала о том, как уходил актер."Не бойся, все будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами", – произнес Караченцов перед смертью. Это были последние слова актера.По словам Поргиной, артист до последнего верил в чудо. Он часто говорил жене, что все лучшее впереди, передает Telegram-канал Mash.Последним желание Караченцова было встретиться с друзьями 27 октября, в день его рождения. Для праздника все было готово. Больничную палату украсили шарами, привезли торт, пригласили близких. Однако до праздника артист не дожил."В 9 часов он скончался в больнице № 62, где мы живем уже целый месяц. Мы боремся с раковой опухолью, онкологической, но она победила его", – цитирует Людмилу Поргину.По сообщениям СМИ, перед смертью актер находился в очень тяжелом состоянии. Метастазы поразили почти все органы. Утром 26 октября у Караченцова отказали почки.Прощание с артистом состоится 29 октября в театре "Ленком". Похоронят Караченцова на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище, точное место согласовывается.