Армен Джигарханян находится в санатории на лечении. Из-за этого он не смог присутствовать на премьере спектакля Мольер в своем театре. Актер был госпитализирован 2 недели назад.

Актер Армен Джигарханян находится в санатории на лечении. Об этом РИА Новости сообщила помощник директора Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна по организационным вопросам Александра Кочемазова. По ее словам, "это лечебный отдых".Джигарханян был госпитализирован две недели назад​​​. Это уже пятая госпитализация за год. Его состояние оценивалось как "средней тяжести".Друг актера Артур Согомонян рассказал, что Джигарханян идет на поправку, и уже в конце недели его могут выписать. Однако сегодня он не смог присутствовать в своем театре на спектакле "Мольер". Премьера приурочена ко дню его рождения, которое отмечалось 3 октября — артисту исполнилось 83 года. Именно в этой пьесе Джигарханян сыграл одну из своих первых ролей в театре "Ленком".Режиссер Сергей Виноградов рассказал ТАСС, что Джигарханяну "надо пройти процедуры", поэтому он не смог присутствовать на спектакле. К тому же он глубоко переживает трагические события в "Ленкоме" – кончину Николая Караченцова.