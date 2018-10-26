Апелляцию прокурора и жалобу адвоката оставила без удовлетворения судебная коллегия Кемеровского областного суда. Судья Наталья Цепелева оставила в силе решение о продление ареста начальнику караула пожарно-спасательной части 2 Сергею Генину.

Апелляцию прокурора и жалобу адвоката оставила без удовлетворения судебная коллегия Кемеровского областного суда. Судья Наталья Цепелева оставила в силе решение о продление ареста начальнику караула пожарно-спасательной части 2 Сергею Генину. Он один из 12 обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне".25 марта 2018 года страшный пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерове унес 60 жизней, напоминает ТАСС. 37 погибших в нем – дети.Сергей Генин обвиняется в халатности. Он не послушал очевидца пожара Александра Ананьева, просившего при пожаре спасателей поскорее прийти на помощь оставшимся на четвертом этаже людям. Генин направился за работником торгового центра. Со своим пожарным звеном вынес из горящего здания человека. Других спасенных в "Зимней вишне" не было.