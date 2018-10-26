Единственный сын Николая Караченцова дал откровенное интервью, в котором рассказал о последних часах жизни артиста. По словам 40-летнего Андрея, отце пытался ему что-то сказать, но ему было тяжело.

Единственный сын Николая Караченцова дал откровенное интервью, в котором рассказал о последних часах жизни артиста. По словам 40-летнего Андрея, отце пытался ему что-то сказать, но ему было тяжело.Николай Караченцов до самой смерти находился в больнице. Рядом с артистом находились его близкие, супруга Людмила Поргина, и сын Андрей. Более того, именно он оказался рядом с отцом за несколько часов до смерти. По словам Андрея, актер умирал без мучений."Он уходил очень так лего, я бы сказал. Не испытывал никакие муки, физическую боль. Может, в какой-то степени из-за того, что были замечательные врачи и медикаментозно папе помогали", – отметил Андрей Караченцов."Вчера мне удалось папу навестить. Правда, в реанимационном отделении. Вчера в 11 часов вечера или ночи я к нему подъехал, а сегодня утром его не стало. То есть успел вчера вечером с ним пообщаться", – цитирует сына артиста телеграм-канал .Андрей отметил, что отец пытался ему что-то даже сказать, но не получилось. "Он открывал глаза, смотрел... видел, что я приехал... Видно, что ему приятно было и спокойнее стало от моего приезда. Ему уже было тяжело говорить, но... пытался что-то сказать, но была и маска на лице, которая подавала кислород, поэтому, конечно, что-то сказать четко ему было сложно. Но в любом случае, мы друг друга поняли", – заключил Андрей.Ранее о смерти Николая Караченцова высказалась его супруга, актриса Людмила Поргина."Он держался до последнего. Очень сильный человек – и физически, и духовно. Мы все за него молились. Я думаю, что Бог его пожалел, (решил. – Прим. ред.) больше не мучить. Он покинул этот мир и совершенно, как говорится, приготовлен для Рая, потому что он и человек потрясающий, и актер замечательный, и вообще уникальная личность..." – заявила убитая горем вдова артиста.