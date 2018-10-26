В программе Судьба человека Таисия Повалий рассказала, как в 13 лет по ее совету мать развелась с отцом, и как она сама предала первого мужа и сына, когда в 28 лет полюбила человека, который поверил в нее как в певицу и помог стать известной певицей.

Таисии Повалий было 28 лет, у нее была крепкая, любящая семья – сын, муж, заботливая свекровь, когда она встретила Игоря Лихуту."Я предала свою семью. От любви мне снесло голову, и я ничего не могла с собой поделать", – признается певица.А еще в отличие от мужа, который после распада группы в мюзик-холле, где выступала Таисия, предложил ей заниматься исключительно домом и семьей, Игорь поверил в талант Повалий.Именно он уговорил ее принять участие в музыкальных конкурсах, и уже вскоре, после успеха на Международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске, имя Таисии Повалий узнали не только на Украине, но и в других странах. Полюбили ее и поклонники в России.Карьера певицы шла в гору, но уход из семьи и сын, который очень тяжело переживал развод родителей, не давал ей покоя. В свое оправдание Таисия о встрече с Лихутой говорит: "Я никогда не думала, что смогу еще так полюбить".Каждый раз, когда она вспоминает о расставании со своим первым мужем Владимиром Повалий, на глаза Таисии наворачиваются слезы. Ведь вместе они прожили 11 лет, и брак их был тоже по большой любви, а родители мужа приняли ее как родную дочь.Первый муж певицы был полной противоположностью отцу, с которым ее мать развелась по совету Таисии.По какой причине девочка из украинского села в 13 лет смогла настоять на разводе родителей, почему не родила детей в браке с Игорем Лихутой, смогла ли наладить отношения с единственным сыном после развода с его отцом, и не жалеет ли, что ушла от Владимира Повалий? Об этом – ее рассказ в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".