Американская телеведущая Меган Келли уволена из-за расистских высказываний. В нашей стране она стала известна после интервью с Владимиром Путиным.

Американская телеведущая Меган Келли уволена из-за расистских высказываний. В нашей стране она стала известна после интервью с Владимиром Путиным, напоминает телеканал "Россия 24".Телеканал NBC расторг контракт с Келли после фразы про грим Blackface, который при нанесении делает лицо темнокожим. В США этот грим десятилетиями применяли в театральных сценках для высмеивания афроамериканцев.На популярном ток-шоу Келли заявила, что использование такого грима сейчас допустимо во время Хэллоуина и не является расизмом.