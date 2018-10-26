Один человек погиб при обрушении моста через реку Осиновка в Приморье. Большегрузный автомобиль во время падения моста придавил легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб.

Один человек погиб при обрушении моста через реку Осиновка в Приморье. Большегрузный автомобиль во время падения моста придавил легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб.Два пролета моста через реку Осиновка упали на 5-м километре автодороги "Осиновка — Рудная пристань" в Михайловском районе Приморского края при прохождении через мост большегруза, сообщает "Интерфакс".К ликвидации последствий аварии привлечено 13 человек и пять единиц техники.