Дональд Трамп собирается направить к южной границе военных, чтобы остановить караван беженцев, направляющихся в США. В своем Twitter он пообещал, что мигранты будут остановлены.

Дональд Трамп собирается направить к южной границе военных, чтобы остановить караван беженцев, направляющихся в США. В своем Twitter он пообещал, что мигранты "будут остановлены".Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2018 г.Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что караван нелегальных мигрантов из Гондураса, который движется через территорию Мексики, границу с США не перейдет "ни при каких обстоятельствах".Сам Трамп утверждает, что в караване находятся преступники с Ближнего Востока и предупредил пограничные службы, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба.