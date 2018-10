Президент США Дональд Трамп назвал фейком историю в газете New York Times про прослушку его звонков китайскими и российскими шпионами, отметив, что он редко пользуется мобильным телефоном.

Президент США Дональд Трамп назвал фейком историю в газете New York Times про прослушку его звонков китайскими и российскими шпионами, отметив, что он редко пользуется мобильным телефоном.Об этом руководитель Белого дома написал в своем аккаунте в Twitter, с ехидством подчеркнув, что рад тому, что газетчики "наконец, добавили Китай" к числу противников США.The New York Times has a new Fake Story that now the Russians and Chinese (glad they finally added China) are listening to all of my calls on cellphones. Except that I rarely use a cellphone, & when I do it’s government authorized. I like Hard Lines. Just more made up Fake News!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2018 г.New York Times со ссылкой на свои источники в разведывательных ведомствах США рассказала читателям о том, что якобы Россия и Китай прослушивали Трампа, когда он звонил с помощью личного iPhone своим приятелям. Отмечается, что согласно докладам американских спецслужб, особенно активно слушали президента США "китайские шпионы". По мнению издания прослушка велась для того, чтобы получить информацию о том, как работает Трамп и с целью влияния на политику американской администрации.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал мировую общественность о том, что в Кремле с юмором относятся к публикации в СМИ сообщений о прослушке телефонов Трампа спецслужбами России. Он подчеркнул, что это свидетельствует о понижении журналистской ответственности при размещении подобной информации.В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин отметила, что статья в New York Times оставляет впечатление, что она написана людьми, которые прикладывают все свои силы для получения "Оскара" за лучший сценарий.