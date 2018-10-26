США пригласили Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон пояснил, что встреча президентов в Париже, запланированная на 11 ноября, будет короткой.

США пригласили Владимира Путина встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон пояснил, что встреча президентов в Париже, запланированная на 11 ноября, будет короткой.Как сообщает агентство Reuters, в Париже лидеры России и США примут участие в мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны.По словам Болтона, США сделают то, что сочтут необходимым, в том числе рассмотрят вопрос о новых санкциях в ответ на вмешательство России в американские выборы и аннексию Крыма у Украины. "Было бы неточным сказать, что мы не собираемся вводить новые санкции в отношении России", — заметил он.Как добавляет "Интерфакс", подготовку этих встреч на высшем уровне уже обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.В предыдущий раз Путин и Трамп общались лично в Хельсинки в июле этого года.Отношения США и России обострились из-за ситуации на Украине, предполагаемого "вмешательства Кремля в президентские выборы в США" и "дела Скрипалей".