Старший тренер краснодарского футбольного клуба Краснодар Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским Стандардом.

Старший тренер краснодарского футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским "Стандардом".Встреча группы "J" пройдет в четверг, 25 октября, в бельгийском городе Льеж."Краснодар" не является фаворитом матча, — сказал Мусаев, которого цитирует РИА Новости. — Мы посмотрели много матчей и видим, насколько это квалифицированная команда. Во всех линиях есть сильные футболисты, сильный тренер. Поэтому я считаю, что шансы 50 на 50".