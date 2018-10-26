Главный тренер футбольного клуба Монако Тьерри Анри прокомментировал ничью команды с бельгийским Брюгге в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер футбольного клуба "Монако" Тьерри Анри прокомментировал ничью команды с бельгийским "Брюгге" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.В составе "Монако" отличился Мусса Силла (31-я минута), который забил после прохода и передачи российского полузащитника Александра Головина. У "Брюгге" гол на счету Уэсли Мораеса (39-я)."Ничья как ничья, это хороший результат, если учитывать рисунок игры. – сказал Анри, которого цитирует ТАСС. — Можно отметить отличный гол Муссы Силлы, который забил после прекрасного прохода Головина. Много положительных моментов, мы выглядели достойно".Отметим, что безвыигрышная серия "Монако" во всех турнирах достигла 12 матчей.