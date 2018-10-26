Источники Bloomberg поделились подробностями относительно следующих новинок Samsung. По информации агентства, в начале 2019 года корейская фирма выпустит три варианта флагманского смартфона Galaxy S10 и еще одну, совершенно новую модель с гибким экраном, которую можно будет складывать пополам.

Источники Bloomberg поделились подробностями относительно следующих новинок Samsung. По информации агентства, в начале 2019 года корейская фирма выпустит три варианта флагманского смартфона Galaxy S10 и еще одну, совершенно новую модель с гибким экраном, которую можно будет складывать пополам.Оба S10 и его увеличенная версия S10 Plus получат изогнутые OLED-панели с подэкранными сканерами отпечатков пальцев, тройную тыловую камеру и "фронталку", которая будет "видима и спрятана под экран", указали источники.Что это значит, непонятно. Можно предположить, что речь идет о "новой дисплейной технологии открытого отверстия для камеры", про которую несколько недель назад рассказал инсайдер Ice Universe. В этом "глазке", вероятно, спрячут фотомодуль, инфракрасные датчики, светодиодный индикатор и другую электронику, которая прежде умещалась в "челке".Третья модель S10 окажется удешевленным вариантом старших (как iPhone XR) — видимо, без изогнутого дисплея и дактилоскопического датчика. Также, по данным Bloomberg, Samsung ведет переговоры с американским оператором Verizon Wireless по выводу на рынок США спецверсии смартфона с поддержкой 5G-сетей.Помимо S10, в 2019-м корейцы выпустят инновационную модель со сгибаемым экраном. Ранее в компании говорили, что в разложенном состоянии — с большим экраном и поддержкой многозадачности — устройство будет выполнять функции планшета, но при желании его можно будет свернуть в портативный телефон.Источники агентства говорят, что в Samsung пока не решили, как будет складываться аппарат: вертикально или горизонтально, однако согнутом в виде его диагональ составит четыре дюйма. В качестве экрана выступит гибкая пленка, а не привычное стекло. Сканера отпечатков его лишат из-за сложной дисплейной технологии.∎Samsung: мы выпустим ноутбук со сгибаемым экраном читайте такжеПервый "гнутый" смартфон Samsung может быть представлен 7 ноября на конференции разработчиков. Скорее всего, компания покажет не предпроизводственную модель и даже не прототип, а концепты дизайна и пользовательского интерфейса.