Две жительницы турецкого Диярбакыра оказались в больнице после того, как под ними провалился участок тротуара. Пострадавшие рухнули с высоты нескольких метров и были завалены обломками. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент инцидента с участием пешеходов, произошедшего в минувшую среду, 24 октября, в городе Диярбакыре, расположенном на юго-востоке Турции.На записи видно, как участок тротуара внезапно провалился под двумя женщинами.Пострадавшие, рухнувшие с высоты нескольких метров, оказались под обломками и получили травмы различной степени тяжести. Очевидцы и прибывшие спасатели вызволили женщин, после чего их госпитализировали.Как сообщают местные СМИ, обрушение могло спровоцировать нелегальное строительство – якобы, владелец здания оборудовал подземные складские помещения без оформления разрешений и с нарушением технологии.