Появились подробности смерти Николая Караченцова. По некоторым данным, ему отказали почки, а перед смертью он был в тяжелом состоянии.
<a href="http://33live.ru/novosti/26-10-2018-u-nikolaya-karachencova-otkazali-pochki.html" target="_blank">У Николая Караченцова отказали почки</a> - Появились подробности смерти Николая Караченцова. По некоторым данным, ему отказали почки, а перед смертью он был в тяжелом состоянии.
[url=http://33live.ru/novosti/26-10-2018-u-nikolaya-karachencova-otkazali-pochki.html]У Николая Караченцова отказали почки[/url] - Появились подробности смерти Николая Караченцова. По некоторым данным, ему отказали почки, а перед смертью он был в тяжелом состоянии.