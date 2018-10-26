Воспитанницы владимирской СДЮСШОР №5 завоевали восемь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева, которые прошли во Владимире.

Воспитанницы владимирской СДЮСШОР №5 завоевали восемь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Н.Г. Толкачева, которые прошли во Владимире. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, за первенство в индивидуальной программе и групповых упражнениях соревновались более 500 спортсменок из 19 регионов страны.В личном многоборье по программе мастеров спорта лучшей стала кандидат в мастера спорта Анна Кузнецова. По программе первого разряда победительницей в многоборье признана Ксения Субботина. Среди самых младших участниц - 2008 года рождения - пальма первенства у Анны Николаевой.В групповых упражнениях мастеров спорта сборная команда Владимирской области выиграла золото в финале отдельных видов - в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. Сборная команда юниоров стала абсолютной победительницей во всех видах программы. Девочки завоевали три золотые медали: в многоборье по программе КМС, а также в упражнениях с обручами и лентами в финале отдельных видов многоборья.Сборная команда Владимирской области в групповых упражнениях по первому разряду завоевала золотую медаль в многоборье.