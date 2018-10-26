Москва
готовит санкции против Киева за его антироссийскую деятельность. В это
же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, прекрасно
осведомленный о проводимой Украиной русофобской политике, с радостью
встречается с лидером Незалежной Петром Порошенко. Какие планы они вынашивают – неизвестно.
Москва
готовит санкции против Киева за его антироссийскую деятельность. В это
же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, прекрасно
осведомленный о проводимой Украиной русофобской политике, с радостью
встречается с лидером Незалежной Петром Порошенко. Какие планы они вынашивают – неизвестно.
Петр Порошенко прилетел в белорусский Гомель на Форум регионов двух стран. Глава украинского государства возглавляет делегацию Незалежной,
которая уже успела отметиться сомнительной выходкой. Так, вице-премьер
Украины Геннадий Зубко призвал участников форума отказаться от русского
языка, заявив, мол, что те и так поймут друг друга. Впрочем,
националистические порывы чиновника белорусы не поддержали.
Ожидается, что в рамках форума общая сумма подписанных контрактов составит 100 миллионов долларов. От Незалежной
в работе площадки принимают участие 15 компаний. Не исключено, что
некоторые из них как ведущие антироссийскую деятельность окажутся в
санкционном списке, который в настоящее время готовит Москва.
Вряд
ли Лукашенко не знает о мерах, которые предпринимает Россия, чтобы
привести в чувство своего зарвавшегося юго-западного соседа. Но
белорусского лидера это явно не смущает. На встрече с Порошенко
Лукашенко широко улыбался и сыпал пафосными фразами о доверительных
отношениях двух стран. "И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в
безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество"", – цитирует
президента Белоруссии его пресс-служба.
Напомним,
на этой неделе Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи с
антироссийской политикой Украины и поручил кабинету министров
определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых
могут быть приняты специальные меры экономического характера. Указ главы
государства может быть отменен, если Украина снимет свои ограничения.
По
словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, в предстоящем
ограничительном списке окажутся сотни юридических и физических лиц Незалежной.
Одной из ограничительных мер, конкретизировал премьер-министр, может
быть запрет на поставку в Россию некоторых категорий украинских
товаров.