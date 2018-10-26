Москва готовит санкции против Киева за его антироссийскую деятельность. В это же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, прекрасно осведомленный о проводимой Украиной русофобской политике, с радостью встречается с лидером Незалежной Петром Порошенко. Какие планы они вынашивают – неизвестно.

Москваготовит санкции против Киева за его антироссийскую деятельность. В этоже время президент Белоруссии Александр Лукашенко, прекрасноосведомленный о проводимой Украиной русофобской политике, с радостьювстречается с лидером Незалежной Петром Порошенко. Какие планы они вынашивают – неизвестно.Петр Порошенко прилетел в белорусский Гомель на Форум регионов двух стран. Глава украинского государства возглавляет делегацию Незалежной,которая уже успела отметиться сомнительной выходкой. Так, вице-премьерУкраины Геннадий Зубко призвал участников форума отказаться от русскогоязыка, заявив, мол, что те и так поймут друг друга. Впрочем,националистические порывы чиновника белорусы не поддержали.Ожидается, что в рамках форума общая сумма подписанных контрактов составит 100 миллионов долларов. От Незалежнойв работе площадки принимают участие 15 компаний. Не исключено, чтонекоторые из них как ведущие антироссийскую деятельность окажутся всанкционном списке, который в настоящее время готовит Москва.Врядли Лукашенко не знает о мерах, которые предпринимает Россия, чтобыпривести в чувство своего зарвавшегося юго-западного соседа. Нобелорусского лидера это явно не смущает. На встрече с ПорошенкоЛукашенко широко улыбался и сыпал пафосными фразами о доверительныхотношениях двух стран. "И я абсолютно убежден, что это доверие выльется вбезопасность, надежность, дружбу и сотрудничество"", – цитируетпрезидента Белоруссии его пресс-служба.Напомним,на этой неделе Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи сантироссийской политикой Украины и поручил кабинету министровопределить перечень физических и юридических лиц, в отношении которыхмогут быть приняты специальные меры экономического характера. Указ главыгосударства может быть отменен, если Украина снимет свои ограничения.Пословам премьер-министра России Дмитрия Медведева, в предстоящемограничительном списке окажутся сотни юридических и физических лиц Незалежной.Одной из ограничительных мер, конкретизировал премьер-министр, можетбыть запрет на поставку в Россию некоторых категорий украинскихтоваров.