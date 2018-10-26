Участники популярного юмористического шоу на телеканале СТС похвастались полным залом и высмеяли бывших коллег, чей новый проект оказался менее успешным у публики. Об этом рассказал участник коллектива Уральские пельмени Сергей Исаев на своей странице в Instagram.

Участники популярного юмористического шоу на телеканале СТС похвастались полным залом и высмеяли бывших коллег, чей новый проект оказался менее успешным у публики. Об этом рассказал участник коллектива "Уральские пельмени" Сергей Исаев на своей странице в Instagram.Недавно юмористическая группа побывала в Курске, где их концерт собрал полный зал. Исаев из "Уральских пельменей" позднее поблагодарил жителей города за теплый прием и сообщил, что их выступление обошло по популярности концерт певца Валерия Меладзе. "Спасибо, Курск! Аншлаг! Поставили рекорд зала по наполняемости, на втором месте Валерий Меладзе. Очень теплый прием, и до новых встреч!" – написал Сергей.Напомним, что в "Уральских пельменях" недавно произошел раскол. Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников отказались участвовать в гастрольных турах юмористического коллектива и решили создать собственное шоу "Веселые пельмени".Однако пока им не удалось привлечь внимание публики. Юмористы отправились с новым проектом в Пермь, но на своем выступлении увидели лишь пустой зал. "Мы покупаем цветы друг другу и дарим… Мы сделали концерт. Ездим со своим концертом. Людей нет в Перми. Приходите", – с шуткой написал Мясников и пригласил поклонников на будущие шоу.