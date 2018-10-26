УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бахмета Ильи Олеговича, 1985 года рождения...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бахмета Ильи Олеговича, 1985 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 07.10.2018 года.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, собранные в хвост, глаза желтые.Был одет: куртка черного цвета, толстовка черного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета, при себе имел рюкзак черного цвета.Особые приметы: небольшой шрам над верхней губой, шрам на правом бедре.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (499) 128-17-42; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56