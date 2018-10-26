В Австралии, в природном парке Sea Life Sydney Aquarium, однополая пара пингвинов смогла высидеть детеныша из подложенного им яйца гетеросексуальной пары. Из яйца вылупился птенец, которого назвали Baby Sphengic. Заботливые папаши уже построили ему гнездо из гальки и теперь должны его кормить.

В Австралии, в природном парке Sea Life Sydney Aquarium, однополая пара пингвинов смогла высидеть детеныша из подложенного им яйца гетеросексуальной пары.Как сообщает BBC, из яйца, высиженного "гей-родителями", вылупился птенец, которого назвали Baby Sphengic.Примечательно, что заботливые папы уже построили малышу гнездо из гальки. В ближайшие полтора месяца он будет жить вместе с ними, а "родители" должны заботиться о том, чтобы его накормить.В "Фейсбуке" сиднейского природного парка также появилось фото необычного малыша — как он выглядит через несколько дней после появления на свет.