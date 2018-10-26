В Белоруссии два государственных языка – белорусский и русский, и каждый сам решает, на каком из них говорить, сказал глава Мининформа Белоруссии Александр Карлюкевич. Так он прокомментировал предложение украинского министра не использовать русский язык на форуме Белоруссии и Украины.

В Белоруссии два государственных языка – белорусский и русский, и каждый сам решает, на каком из них говорить. Об этом РИА Новости заявил глава министерства информации Белоруссии Александр Карлюкевич. От других комментариев он отказался.25-26 октября в Гомеле проходит Первый форум регионов Белоруссии и Украины. В нем должны принять участие президенты двух стран — Александр Лукашенко и Петр Порошенко.Сегодня министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, выступая на форуме, предложил собравшимся не использовать русский язык. Сам он выступал на украинском языке и сказал, что с удовольствием послушает "белорусских коллег на белорусском языке". Однако его предложение участники форума не услышали и продолжили говорить по-русски.