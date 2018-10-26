В подрыве авторитета органов государственной власти обвинили начальника отдела ГИБДД по Буйнакскому району Дагестана, позволившего себе хамство и применение силы по отношению к остановленному на дороге водителю.

В подрыве авторитета органов государственной власти обвинили начальника отдела ГИБДД по Буйнакскому району Дагестана, позволившего себе хамство и применение силы по отношению к остановленному на дороге водителю, сообщает республиканское управление СКР. Камера наблюдения зафиксировала действия полицейского.Описанные события произошли в начале октября на Советской улице в Буйнакске: страж порядка за рулем своей машины вынудил остановиться водителя "Газели", после чего вытащил ключи из замка зажигания и бросил их на дорогу. В выражениях, как уверяют следователи, он не стеснялся, а после заминки с документами — мужчина долго их доставал — и вовсе принялся бить его по лицу. Выпустив пар, глава районного отдела ГИБДД отправился по своим делам.На днях его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия. Санкция данной статьи УК предполагает от трех до 10 лет лишения свободы. Мера пресечения полицейскому пока не избрана.